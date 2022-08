Eden od značilnih simptomov krvnih bolezni in krvnega raka huda utrujenost

Ljubljana, 30. avgusta - Pojavnost krvni bolezni je v Sloveniji vsako leto višja. Krvne bolezni in krvni rak se pojavljajo pri vseh starostih, simptomi pa so splošni, zato je pot do diagnoze včasih dolga. Eden od značilnih simptomov je huda utrujenost, pojasnjujejo strokovnjaki. Kakovost zdravljenja in dostop do najnovejših zdravil sta v Sloveniji sicer nadpovprečna.