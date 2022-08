Na Bledu tudi o kriterijih ESG kot orodju za varnejšo in lepšo prihodnost

Bled, 30. avgusta - Trajnostni kriteriji na področju okolja, sociale in upravljanja (ESG) so orodje za oblikovanje varnejše in lepše prihodnosti, je bilo slišati na današnjem Amchamovem poslovnem zajtrku v okviru Blejskega strateškega foruma (BSF). Za uspeh tega procesa so potrebni vključevanje, opolnomočenje in vodenje z zgledom, so še poudarili sodelujoči.