Vodilna hrvaška in srbska stranka v BiH zahtevata zamenjavo zunanje ministrice

Sarajevo, 30. avgusta - Vodilna srbska in hrvaška stranka v Bosni in Hercegovini, SNSD in HDZ BiH, sta v ponedeljek zahtevali zamenjavo ministrice za zunanje zadeve Bisere Turković, piše bosanski časnik Dnevni avaz. Po mnenju obeh strank Turkovićeva ne deluje v interesu Srbov in Hrvatov, temveč zgolj Bošnjakov, nasprotuje pa tudi spremembam volilnega zakona v BiH.