V Švicariji zvočna kompozicija Kronolit

Ljubljana, 30. avgusta - Švicarija bo drevi gostila zvočni dogodek Kronolit bioakustične skupine Jata C, v okviru programa galerije Steklenik. 15-kanalna zvočna kompozicija tematizira svet kamnin, časovnosti in naše soodvisnosti. Skupina, ki deli naklonjenost do terenskih posnetkov, bioakustike in zvočne ekologije, se s pomočjo kompozicije sprašuje, kako poslušati kamen.