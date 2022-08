Vreme: Pretežno jasno

Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno. Na severozahodu se bodo že dopoldne začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu in zvečer ter v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Sprva bodo vmes tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem in v jugovzhodnih krajih do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva oblačno in deževno s šibko burjo na Primorskem. Dopoldne bo dež od zahoda slabel in do sredine dneva povečini ponehal. Na Primorskem se bo delno razjasnilo. Popoldne bo možna kakšna ploha. V petek bo precej jasno, zjutraj bo marsikje po nižinah v notranjosti Slovenije megla.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkimi severozahodnimi vetrovi doteka k nam v višinah prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno. Več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne krajevne plohe ali nevihte. V sredo bo več oblačnosti, predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.