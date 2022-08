Bedene izgubil uvodni dvoboj na OP ZDA

New York, 30. avgusta - Aljaž Bedene je na odprtem teniškem prvenstvu ZDA izgubil dvoboj prvega kroga s 65. igralcem sveta Pedrom Cachinom iz Argentine. Ta je edinega Slovenca med najboljšo šestoterico svetovne teniške lestvice premagal s 6:4, 6:3, 5:7, 1:6 in 7:6 (6). Dvoboj je trajal tri ure in 47 minut.