Newyorške borze končale v rdečem

New York, 29. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Na finančnih trgih še vedno prevladujejo pomisleki glede nadaljnjega občutnega zvišanja ključnih obrestnih mer v ZDA in v Evropi, kar bi lahko negativno vplivalo na gospodarstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.