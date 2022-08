Simona Halep končala nastope v New Yorku

New York, 29. avgusta - Romunska teniška zvezdnica Simona Halep je izpadla v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA. Od tridesetletnic je bila boljša deset let mlajša Ukrajinka Daria Snigur, ki je po uri in 42 slavila s 6:2, 0:6, 6:4. Napredovala sta oba finalista posamičnega turnirja na OP Francije, Američanka Coco Gauff v ženski in Norvežan Casper Ruud v moški konkurenci.