ZDA za nadzorovano zaustavitev nuklearke v Zaporožju

Washington, 29. avgusta - ZDA so danes pozvale k popolni in nadzorovani zaustavitvi jedrske elektrarne v Zaporožju, saj se v okolici krepijo spopadi med Ukrajino in Rusijo, ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) pa namerava konec tedna tam izvesti inšpekcijski obisk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.