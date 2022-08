Zunanji ministri EU na BSF poudarili potrebo po krepitvi zelenega prehoda

Bled, 29. avgusta - Sodelujoči na drugem panelu zunanjih ministrov na Blejskem strateškem forumu z naslovom Koliko izzivov čaka Evropo? so spregovorili predvsem o vojni v Ukrajini, njenih posledicah in vplivu na politiko, tudi v luči energetske krize in ostalih težav, s katerimi se Evropa sooča. Osredotočili so se na pomen politične stabilnosti in zelenega prehoda.