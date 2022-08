Zunanji ministri na BSF tudi o odpornosti EU in vztrajanju pri evropskih vrednotah

Bled, 29. avgusta - V kolikšni meri so krize, s katerimi se sooča EU, načele njeno odpornost in o vprašanju, kako lahko vztrajanje pri evropskih vrednotah prispeva k njeni enotnosti, so danes na Blejskem strateškem forumu (BSF) razpravljali zunanji ministri na panelu z naslovom Koliko Evrop v Evropi.