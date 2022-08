UKC Ljubljana z več aktivnostmi za nadgradnjo upravljanja in varovanja informacij

Ljubljana, 29. avgusta - V UKC Ljubljana je v teku več aktivnosti za nadgradnjo upravljanja in varovanja podatkov v informacijskih sistemih. Ob tem zavračajo očitke portala Necenzurirano, da je dostop do informacijskega centra UKC skoraj neoviran: "Zagotavljamo, da dostop do informacijskega centra nikakor ni neoviran in da nepooblaščene osebe ne morejo vstopati vanj."