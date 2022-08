Italijansko manjšino obiskali Rojc in Serracchiani

Koper, 29. avgusta - Italijansko narodno skupnost v Istri sta danes obiskali zastopnici Demokratske stranke v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc in Debora Serracchiani. Gostitelji so v Kopru med drugim izpostavili, da si želijo podpore Italije pri uveljavljanju z ustavo določenih pravic. Sogovorniki so se strinjali o pomenu zagotovljenih poslanskih mest za manjšine.

Senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani, ki je tudi podpredsednica Demokratske stranke, se bosta na volitvah 25. septembra potegovali za ponovno izvolitev. Današnji obisk sodi v predvolilne aktivnosti, bil pa je tudi priložnost za vsebinske pogovore, saj je glede na sestavo strankinih volilnih list zelo verjetno, da bosta obe vnovič izvoljeni. V tem primeru bi imela v Rimu še naprej zastopnika tudi slovenska skupnost v Italiji. Spet pa bi do tega prišla po zaslugi levosredinske politike in ne zaradi zakonskih zagotovil.

Predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul je povedal, da so v pogovoru z gostjama izpostavili željo, da Italija še naprej enotno obravnava italijansko narodno skupnost v Istri, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, in še naprej priznava Italijansko unijo kot edinega sogovornika v imenu te skupnosti. Povedali so jima, da pričakujejo dodatno podporo Italije, ne samo finančno, ampak tudi politično, v prizadevanjih za dejansko uveljavljanje pravic, ki so v Sloveniji in na Hrvaškem predvidene z zakoni in ustavo.

Kot je še dejal Tremul, so predstavniki italijanske skupnosti v Istri izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju s slovensko skupnostjo v Italiji pri izvajanju evropskih projektov. Podprli so tudi prizadevanja, da bi imeli Slovenci v Italiji zagotovljeno mesto v parlamentu v Rimu.

Debora Serrachiani je dejala, da je priznavanje manjšinskih skupnosti temeljnega pomena. "Demokratska stranka je izbrala stran. Na prvo mesto volilne liste za senat smo postavili Tatjano Rojc, prav zato ker verjamemo, da mora biti manjšinska skupnost v parlamentu dejansko zastopana," je med drugim dejala.

Senatorka Rojc je poudarila, da so zanjo pravice italijanske manjšine v Sloveniji enako pomembne kot pravice slovenske manjšine v Italiji. Povedala je, da pred bližnjimi volitvami čuti posebno odgovornost, saj je stranka prvič v zgodovini postavila na prvo mesto volilne liste Slovenko. Izrazila je upanje, da bodo volitve pokazale, da "so italijanski volivci navkljub vsemu še zavezani demokraciji". V nasprotnem primeru se bo postavilo vprašanje, ali bo Italija "spadala v sklop Orbanovih satelitov ali bo spadala v široko paleto prijateljskih držav v Evropi", je dejala.

Serracchiani in Rojc sta si po sestanku s predstavniki italijanske narodne skupnosti v Kopru ogledali nedavno prenovljeno palačo Gravisi-Buttorai. V Luciji sta obiskali Mladinski kreativni inkubator Istra. Zatem sta prečkali mejo in se v Umagu srečali s predstavniki italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem.