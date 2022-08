Za Ofem skoraj 480.000 evrov evropskih sredstev

Maribor, 29. avgusta - Olimpijski festival evropske mladine 2023 bo izveden tudi z izdatno pomočjo nepovratnih evropskih sredstev. Prireditelji tekmovanja so se skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije ter Mladinskim kulturnim centrom Maribor v začetku leta prijavili na evropske razpise in za izvedbo tekmovanja prejeli 477.500 evrov, so danes sporočili iz organizacije.