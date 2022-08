Rusija Ukrajini znova očita obstreljevanje nuklearke v Zaporožju

Moskva, 29. avgusta - Rusija je danes ponovno obtožila ukrajinske sile, da so obstreljevale jedrsko elektrarno v Zaporožju in pri tem poškodovale streho hale za skladiščenje urana. Streli naj bi bili sproženi iz havbic M777, ki so jih Ukrajini dobavile ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.