Pred švedsko obalo zagorel trajekt s 300 ljudmi na krovu

Stockholm, 29. avgusta - V bližini otoka Gotska Sandon ob jugovzhodni obali Švedske je danes zagorel trajekt s 300 ljudmi na krovu, so sporočile tamkajšnje pomorske oblasti. Požar naj bi izbruhnil v hladilnem zabojniku enega od tovornjakov in so ga medtem že pogasili. O poškodovanih ne poročajo, trajekt pa bodo zdaj odvlekli do obale, poročajo tuje tiskovne agencije.