V Mariboru pogrešajo 16-letnega Ukrajinca

Maribor, 29. avgusta - V Mariboru pogrešajo 16-letnega državljana Ukrajine D Stefana. Nazadnje so ga ga videli v nedeljo okoli 22. ure Ob železnici 8 v Mariboru. Visok je okoli 182 centimetrov in športne postave. Predvidevajo, da je obut v črne športne copate ter oblečen v kratke ali dolge črne hlače, nosi pa dioptrijska očala, so sporočili s Policijske uprave Maribor.