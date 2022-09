Starejši Logatčani bodo dobili dnevni center

Logatec, 4. septembra - Pri Domu starejših Logatec bodo v četrtek uradno odprli nov dnevni center. Namenjen je starejšim od 65 let, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase, so osamljeni ali pa si želijo le druženja in aktivnega preživljanja časa. S centrom se bo v občini izboljšala kakovost bivanja starejših oseb, so prepričani na logaški občini.