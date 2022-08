Slovenski odbojkarji za konec skupinskega dela še z Nemci

Ljubljana, 30. avgusta - Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v ljubljanskih Stožicah za konec skupinskega dela svetovnega prvenstva, ki poteka v Sloveniji in na Poljskem, odigrala še dvoboj z nemško izbrano vrsto. V skupini D bo to bržčas obračun za končno drugo mesto, potem ko je Francija z zmagama proti Nemčiji in Sloveniji na dobri poti do prvega.