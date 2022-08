V ligi prvakov za Ljubljančane tudi številni znanci

Ljubljana, 31. avgusta - Hokejisti SŽ Olimpije bodo konec tedna doživeli krst v hokejski ligi prvakov. V uvodu jih čakata zahtevni gostovanji pri finskem Turkuju in nemškem Wolfsburgu, v primeru uspeha pa se kaj lahko zgodi, da se bodo v nadaljevanju merili s starimi znanci iz bližnjega okoliša, saj so v ligi tudi hokejisti Salzburga, Beljaka in madžarskega Fehervarja.