Vreme: Razjasnilo se bo

Ljubljana, 29. avgusta - Zvečer se bo ozračje umirilo, postopno se bo razjasnilo. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek zjutraj in sprva še dopoldne bo pretežno jasno, nato nastajala kopasta oblačnost. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo po deloma jasnem jutru čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v severozahodnih krajih ter na Notranjskem bodo popoldne posamezne plohe ali kakšna nevihta.

V četrtek bo zjutraj delno jasno in po nekaterih kotlinah megleno. Dopoldne se bo od zahoda pooblačilo, na zahodu pa bo začelo deževati. Dež bo do večera zajel vso Slovenijo. Ob morju bodo tudi posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, hladneje bo.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije sega do Alp in severnega Jadrana šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim severozahodnim vetrom topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo povsod zjasnilo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. V torek bo povečini sončno, več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne krajevne plohe ali nevihte.