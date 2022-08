Na območju Rogaške Slatine srbski državljan prevažal državljane Iraka, ki so v državo prišli nezakonito

Rogaška Slatina, 29. avgusta - Celjski policisti so v nedeljo okoli 19. ure na območju Rogaške Slatine ustavili srbskega državljana, ki je v kombiniranem vozilu prevažal deset državljanov Iraka. Ti so nezakonito vstopili v Slovenijo. Voznika so policisti pridržali, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.