V Ljubljani povečano zanimanje za hitre teste za samotestiranje v šolstvu

Ljubljana/Kranj/Ilirska Bistrica/Maribor, 29. avgusta - V lekarnah je od danes možno prevzeti hitre teste za samotestiranje na novi koronavirus v šolstvu. Iz Lekarne Ljubljana so za STA sporočili, da so dopoldne zato beležili povečano zanimanje za prevzem hitrih testov. V več lekarnah iz drugih delov države pa so navedli, da za zdaj večjega povpraševanja po hitrih testih ne beležijo.