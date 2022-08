Prvenec Jezdeca Dominika Menceja s prvo mednarodno nagrado

Herceg Novi, 29. avgusta - Prvenec Jezdeca režiserja Dominika Menceja je prejel nagrado žirije Federacije filmskih kritikov Evrope in Mediterana (Fedeora) na 35. filmskem festivalu Herceg Novi, ki je potekal med 22. in 28. avgustom. Žirija mu je podelila nagrado za avtentičen in močan izraz, skozi katerega prikazuje realnost regije.