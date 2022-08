Rusija kritična do napovedi Stoltenberga o krepitvi prisotnosti Nata na Arktiki

Moskva, 29. avgusta - Ruske oblasti so danes kritizirale izjavo o povečanju prisotnosti zveze Nato na Arktiki, ki jo je v nedeljo izrekel generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Odločitev je Stoltenberg utemeljil s tem, da Moskva na Arktiki ponovno odpira sovjetske baze in v njih namešča najsodobnejše orožje, kot so hipersonične rakete.