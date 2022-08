Na Križevniški ulici predstava Judovsko življenje v Ljubljani

Ljubljana, 30. avgusta - Križevniško ulico bo danes in v sredo oživila ulična predstava-performans Judovsko življenje v Ljubljani, za katero sta scenarij in besedilo pripravila Robert Waltl in Vinko Möderndorfer. Za predstavo so se združili igralci Mini teatra in Yiddishpiel teatra iz Izraela pod režijskim vodstvom izraelskega režiserja Yonatana Esterkina.