Na Hrvaškem znane podrobnosti preiskave oškodovanja Ine, iz opozicije ostri odzivi

Zagreb, 29. avgusta - Potem ko so na Hrvaškem v soboto pridržali pet oseb zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina, so na ministrstvu za finance danes predstavili podrobnosti preiskave, v kateri so osumljenim blokirali prek 800 milijonov kun oziroma več kot sto milijonov evrov. Opozicija je afero označila za enega od največjih ropov Hrvaške.