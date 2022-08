Izšlo bo prvo leposlovno delo Nobelove nagrajenke Louise Glück

London, 30. avgusta - V Veliki Britaniji bo v oktobru izšlo prvo prozno delo Nobelove nagrajenke za literaturo Louise Gluck. Knjiga z naslovom Marigold and Rose: A Fiction spremlja prvo leto življenja dvojčic s cvetličnima imenoma, ko "začenjata sestavljati svet med materinimi zgodbami 'davno, davno tega' in očetovimi 'nekoč'", piše spletni portal The Guardian.