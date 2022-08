Rusija načrtuje vojaške vaje z več kot 50.000 vojaki

Moskva, 29. avgusta - Na vojaških vajah Vostok 2022, ki jih bo med 1. in 7. septembrom gostila ruska vojska, bo sodelovalo več kot 50.000 vojakov, so danes sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Dodali so, da bodo za vaje uporabili 5000 kosov orožja in druge vojaške opreme, pa tudi 140 letal in 60 vojaških ladij ter drugih plovil.