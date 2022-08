EU bi lahko namesto prepovedi izdajanja vizumov Rusom to zgolj otežila

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 29. avgusta - Potem ko je več članic Evropske unije v luči ruske invazije na Ukrajino zahtevalo popolno prepoved izdajanja turističnih vizumov za ruske državljane, bi lahko zdaj EU to zgolj otežila, navajajo viri pri EU. To bi bila lahko po neuradnih informacijah kompromisna rešitev tudi za Slovenijo, ki je zadržana do splošne prepovedi.