Golob zadovoljen z zavedanjem o nujnosti sodelovanja v energetski krizi

Ljubljana, 29. avgusta - Srečanje z vodji strank, stroko in energetskimi podjetji danes v Ljubljani je pokazalo enotnost v zavedanju, da je sodelovanje v energetski krizi nujno, je ocenil premier Robert Golob. Glavni izziv so nedelujoči energetski trgi, kjer bi bila potrebna regulacija, je dejal in napovedal, da bo o tem danes govoril tudi s predsednico Evropske komisije.