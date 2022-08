Slaba 2,7 milijona evropskih sredstev za energetsko prenovo novogoriškega šolskega centra in ljubljanske srednje zdravstvene šole

Ljubljana/Nova Gorica, 29. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrega 1,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt energetske sanacije stavb Šolskega centra Nova Gorica in 776.000 evrov za projekt energetske prenove stavbe Srednje zdravstvene šole Ljubljana, so danes sporočili iz službe.