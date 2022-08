Rusija vpletenosti v napad na Duginovo obtožuje še enega Ukrajinca

Moskva, 29. avgusta - Ruski preiskovalci so sporočili, da so identificirali še eno osebo, osumljeno vpletenosti v umor Darje Dugine, ruske novinarke ter hčerke skrajno nacionalističnega ideologa Aleksandra Dugina. Gre za 44-letnega ukrajinskega državljana, ki je v Rusijo vstopil in izstopil prek Estonije, je sporočila ruska obveščevalna služba FSB.