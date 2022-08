V Pakistanu rešujejo ujete po poplavah, v državo prihaja prva pomoč

Karači, 29. avgusta - Po silovitem monsunskem deževju in poplavah, ki so v Pakistanu prizadele več kot 33 milijonov ljudi ter zahtevale najmanj 1061 smrtnih žrtev, se v državi nadaljuje reševanje ujetih ljudi, kar marsikje otežuje težka dostopnost. Danes se je v Pakistan začela tudi stekati mednarodna humanitarna pomoč, za katero so zaprosile oblasti.