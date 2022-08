V občini Krško odpirajo prenovljen cestni odsek Veliki Podlog-Jelše

Krško, 29. avgusta - V Jelšah v občini Krško bodo danes popoldne odprli prenovljen odsek ceste Veliki Podlog-Jelše. Gre za 390 metrov dolg del ceste od pred časom na novo urejenega krožišča v Velikem Podlogu do naselja Jelše, na katerem so med drugim poleg ceste uredili tudi pločnik in bankine.