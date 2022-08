Vreme: Spremenljivo oblačno

Nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo popoldne pogostejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V torek zjutraj bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo po deloma jasnem jutru od zahoda vse več spremenljive oblačnosti, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte spet pogostejše. Popoldne bo ponekod zapihal vzhodnik, na Primorskem zvečer šibka burja. V četrtek bo na Primorskem povečini sončno s šibko burjo. Drugod se bo po oblačnem dopoldnevu postopno jasnilo. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije sega do Alp in severnega Jadrana šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim severozahodnim vetrom topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem opoldne bodo krajevne plohe in nevihte, manj verjetne bodo ob Jadranu. V torek bo povečini sončno, več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne krajevne plohe ali nevihte.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.