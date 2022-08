Festival skuštrane in bradati za enako zastopanost spolov na glasbeni sceni

Maribor, 29. avgusta - Z odprtjem razstave platforme Artopolis v umetniški kavarni Kavenija se danes v Mariboru začenja 5. Festival skuštrane in bradati. Skupno 13 festivalskih dni na štirih prizoriščih prinaša koncerte, javne pogovore, razstave in pripovedovalske sprehode, s čimer želijo prispevati k enaki zastopanosti spolov na mariborski in širši glasbeni sceni.