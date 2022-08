Francija - Slovenija 3:2 (21, -22, -23, 32, 7)

Ljubljana, 28. avgusta - Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi svetovnega prvenstva zabeležili prvi poraz. Po petkovi zmagi nad Kamerunom so v Stožicah po izenačenem boju morali priznati premoč olimpijskim prvakom in zmagovalcem letošnje lige narodov Francozom, ki so bili boljši s 3:2 (21, -22, -23, 32, 7).