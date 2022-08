Ljubljana, 28. avgusta - Poleg Nemčije, ki je v Münchnu nadigrala Slovenijo z 90:71, so danes v drugem krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 zmagi vpisali še košarkarji Finske, ki so bili v gosteh boljši od Estonije (76:68), ter Švedske, ki so v Tel Avivu premagali Izrael s 95:83.