Ljubljana, 28. avgusta - Nogometaši Napolija so v 3. krogu italijanske lige prvič remizirali. Na gostovanju pri Fiorentini so igrali 0:0. Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja je v gosteh pri Lecceju prav tako vzel točko za 1:1. Atalanta Josipa Iličića pa je z 1:0 zmagala v Veroni.