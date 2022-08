V ženski ligi zmage za Pomurje, Radomlje in Primorje

Ljubljana, 28. avgusta - Igralke v ženski nogometni ligi Triglav Zdravje so ta konec tedna odigrale tri od načrtovanih štirih tekem 2. kroga. Branilec naslova, ekipa Nona Pomurje Beltinci, je že v soboto z 1:0 doma premagal Ljubljano. Danes sta do treh točk prišli še ekipi Radomlje Medex in Primorje Gaia Naturelle.