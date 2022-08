Nemci v slovenski skupini do prve zmage

Ljubljana, 28. avgusta - Nemška odbojkarska reprezentanca je v 2. krogu svetovnega prvenstva, ki ga gostita Slovenija in Poljska, pričakovano prišla do prve zmage. S 3:0 je premagala Kamerun, točkovno najboljši je bil Moritz Reichert s 15 točkami, in ima v skupini D tri točke. S petimi vodi Francija, ki je s 3:2 premagala Slovenijo, ta je pri štirih točkah.