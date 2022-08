V dobrodelnem projektu RTV Slovenija za gasilce skupaj zbrali skoraj 830.000 evrov

Ljubljana, 28. avgusta - Dobrodelni projekt Stopimo skupaj za slovenske gasilce, ki so ga v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije pripravili na RTV Slovenija, je končan. Med današnjo ponovitvijo dobrodelne oddaje so za nakup dotrajane ali uničene gasilske opreme zbrali okoli 40.000 evrov, skupaj pa so zbrali skoraj 830.000 evrov, so poročali na nacionalni televiziji.