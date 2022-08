Rim, 28. avgusta - Italijanski nogometni prvoligaš Roma se je tudi uradno okrepil z napadalcem Andreo Belottijem, so potrdili v klubu. Osemindvajsetletni italijanski reprezentant se je rimskemu klubu pridružil kot prost igralec in z njim podpisal pogodbo do 30. junija 2023 z možnostjo podaljšanja še za dve leti.