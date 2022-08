Mediji: Pridržani hrvaško Ino oškodovali za več kot 800 milijonov kun

Zagreb, 28. avgusta - Potem ko so na Hrvaškem v soboto pridržali pet oseb zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina, je urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala Uskok danes sprožil preiskavo in zanje zahteval preiskovalni pripor. Hrvaški mediji medtem razkrivajo, da naj bi peterica Ino oškodovala za več kot 800 milijonov kun.