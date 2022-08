Za zaključek EP še bron kanuistov

Banjaluka, 28. avgusta - Po štirih dneh tekmovanj v kanjonu Tijesno pri Banjaluki se je z ekipnimi tekmami klasičnega spusta končalo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan prvenstva je do brona priveslala ekipa kanuistov do 23 let. Slovenska reprezentanca Bosno in Hercegovino zapušča z osmimi medaljami.