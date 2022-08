Vreme: Krajevne plohe in nevihte

Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno ali megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek zjutraj bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo spet pogostejše. Na Primorskem bo proti večeru zapihala šibka burja. V četrtek bo suho vreme.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo ter Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, manj verjetne bodo na obalah severnega Jadrana in na Kvarnerskih otokih.