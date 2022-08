V Ljutomeru mladi iz štirih držav izmenjali izkušnje o recikliranju odpadkov

Ljutomer, 28. avgusta - V Mladinskem centru Prlekije na Spodnjem Kamenščaku se je končala mednarodna Erasmus+ izmenjava z naslovom Bodi sprememba - recikliraj. Druženja in izmenjave izkušenj o recikliranju se je udeležilo 25 mladih iz Grčije, Španije, Poljske in Slovenije. Kot so ugotovili udeleženci, smo Slovenci na samem vrhu glede recikliranja odpadkov.