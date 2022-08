Indija v bližini prestolnice porušila nezakonito zgrajeni stolpnici

New Delhi, 28. avgusta - Indija je danes porušila dve stanovanjski stolpnici v mestu Noida v bližini prestolnice New Delhi. Rušenje 100-metrskih "dvojčkov" je redek primer, da oblasti v Indiji ostro ukrepajo proti skorumpiranim gradbenim podjetjem in uradnikom, ki pogosto obidejo številne gradbene, urbanistične in okoljske predpise ter običajno ostanejo nekaznovani.