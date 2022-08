Hrastnik, 28. avgusta - Policija preklicuje iskanje 44-letnega Marjana Lipičnika iz Hrastnika, ki so ga svojci pogrešali od torka. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, je bil najden mrtev na območju Hrastnika. Glede na do sedaj zbrana obvestila smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče, so dodali.